Comisión Investigadora



@|Seguramente cuando se publiquen estas líneas, la Cámara de Representantes habrá votado en forma negativa la prórroga para la continuidad de la Comisión Investigadora de ASSE. Y esto será posible porque el gobierno vuelve a contar con la mayoría parlamentaria. Y si no hubiera sido, en su momento, por la disidencia del diputado Gonzalo Mujica, esta comisión no habría podido funcionar y sacar a la luz muchas de las irregularidades cometidas en ASSE.



¿Por qué el FA siempre se opuso a votar esta comisión? Porque ya conocían todo el desastre que ocurría dentro de ASSE y temía un perjuicio electoral muy fuerte. Se trataba de tapar el sol con la mano y además recordemos que en esos momentos actuaban con mucha fuerza las irregularidades de Ancap y Sendic, resurgía Pluna, actividades extrañas en cooperativas de viviendas con miembros del Pit Cnt, el Fondes y sus préstamos incobrables, o sea, todos temas con mucha falta de transparencia.



Las investigaciones realizadas por la comisión durante un año dejaron un collage de corrupción que no resistió ninguna defensa. El Presidente Vázquez, ante las pruebas, tuvo que remover a todo el directorio de la institución pero manteniendo la cuota política.



De esta manera fueron reemplazados su presidente Susana Muñiz por Marcos Carámbula (PC), Julio Martínez por Rodríguez Rienzi (MPP), Marlene Sica supuestamente independiente por Mauricio Ardus (ex socialista).También fue destituido el gerente Richard Millán reemplazado por Alarico Rodríguez. Todos han tenido, de una u otra manera, participación en los gobiernos frenteamplistas y por el momento han logrado una ausencia mediática que no es poca cosa.



La investigadora actuó de forma tan seria y responsable que no solamente obligó al cambio de todo el directorio sino también a la remoción de jerarcas de hospitales involucrados en maniobras turbias.



En el hospital de Rivera, uno de los más afectados por la denuncias, se hizo una transposición de rubros al contratar 60 profesionales con fondos destinados a estudios médicos y además brindaban servicios en forma tercerizada.



En primera instancia, Vázquez dijo que “era inadmisible e insostenible” la continuidad del director Toriani, cosa que ASSE rechazó hasta que más tarde la realidad de los hechos llevó a la remoción del médico.



Contratación de servicios en clínicas de Brasil, alquiler de ambulancias cuyas empresas pertenecían a los médicos, inclusión de funcionarios sin concurso, licitaciones adjudicadas a empresas que no cumplen los requisitos para brindar servicios al Estado y habiendo mucha tela por cortar, lo que se corta es la investigación.



Según declaraciones inoportunas de varios legisladores del oficialismo lo que se quiere evitar es un “circo” durante el período electoral.Si continúan las investigaciones es muy posible que se afecte la imagen del Frente Amplio. O sea, es mejor ocultar todo para poder seguir manteniendo el poder, no importa si hubo o no irregularidades en ASSE, no importa si existe delito, lo que importa es seguir en carrera y mantener la fiesta por cinco años más.



Si bien es cierto que no debe haber injerencia entre los tres poderes constitucionales, sería muy bien visto que Tabaré Vázquez le recomendara a su bancada continuar con la investigadora dado que siguen habiendo muchos temas sin aclarar y, por ejemplo, recién se estaba llegando a la “estafa al Fonasa” por parte de privados.



Se sigue barriendo para abajo de la alfombra, un partido que mientras fue oposición creó cientos de comisiones investigadoras, rechazó la aplicación de muchas políticas a las cuales luego, durante su gobierno, aplicó como innovadoras, no tuvo piedad en culpar a ciudadanos de actos de corrupción falsificando pruebas, se opuso a modernizar y acompañar los nuevos tiempos, se ancló en la ideología de la región, nos dijo una y mil veces “podremos meter la pata pero no la mano en la lata” resulta que está haciendo ambas cosas: robar y errar.



Señores es tiempo de cambios, los mismos que pedía el FA en 2004 y muchos acompañaron hoy piden más cambios, pero fundamentalmente que los que están se vayan.