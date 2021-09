Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Es lo que hace el Frente Amplio desde que presentó, ante la Corte Electoral, las firmas que lo habilitan para interponer el recurso de referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).



¿Por qué tanto aspaviento o alharaca?



En esencia, ¿qué ha conseguido para realizar las excesivas y exageradas demostraciones que desde entonces hace?



Solamente que las firmas que presentó podrían superar, no por mucho, el veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar que, como mínimo, exige la Constitución.



¿Acaso ese pequeño porcentaje justifica tanto festejo?



Evidentemente no, si se toma en consideración que se trata de un partido político que tiene el 42% de las bancas legislativas, como resultado de haber logrado el 39% de los votos emitidos en el año 2019.



¿Por qué lo hacen entonces?



Porque tienen necesidad de olvidar y tratar de hacer olvidar las recientes derrotas electorales sufridas. Como el electorado les había dado la espalda necesitan mostrar cualquier “logro” por pequeño que sea. Necesitan levantar la moral de sus votantes.



Tan es así, que la iniciativa de interponer el recurso de referéndum, medida netamente política, no surgió del partido, sino del PIT CNT. Situación que, aparentemente sería “blanqueada”, designando al presidente de la central obrera como presidente del partido político.



Al mismo tiempo, destacadas figuras políticas, como el senador Bergara, insisten en exagerar el efecto de la presentación de firmas cuando mediante sus declaraciones dan lugar a que el reportaje que se les realiza se titule: “El gobierno venía muy envalentonado” pero la concreción del referéndum hizo que cambiara el “tono de su discurso” (Búsqueda, N.2137, pág.10).



No resulta creíble que, un gobierno al cual recientes encuestas le dan el 75% de aprobación por su gestión en el manejo de la salud de la población, deba cambiar el tono de su discurso porque posiblemente se alcance el 25% de las firmas necesarias, para someter a referéndum la anulación parcial de una ley.