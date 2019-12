Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Una vez más el Ministro del Interior y el Jefe de Policía en el centro de la mira. Una segunda asonada, de más de 200 personas, provocando graves daños, hurtos y hasta alguna rapiña durante más de 5 horas. Episodios que habían sido anunciados en las redes sociales, un par de días antes. Todo Montevideo lo sabía. Hubo varios vecinos que se tomaron el trabajo de llamar a la Policía el sábado de mañana. El 911 dijo “no es tema nuestro, es de Jefatura”. En Jefatura respondieron “no es tema nuestro, es de la Seccional 10ª”. En la seccional 10ª dijeron “gracias por avisar”. Conclusión, pasó lo que pasó y los despistados patrulleros llegaron al lugar casi una hora tarde.



¡Los únicos que no se habían enterado de lo que iba a acontecer era la Policía!



En cualquier país normal este Ministro del Interior y el Jefe de Policía no duran 5 minutos. La Fiscal Edelman, dice que los hechos sucedieron como reacción a un control vehicular de la Intendencia. ¿Cómo puede afirmar eso, si los hechos de violencia estaban anunciados en la redes varios días antes? El primer informe de la Policía habla de gente con palos y fierros y encapuchadas y algunos vecinos lo confirman, ¿es así? Hoy la policía afirma que a la 01.00 AM fueron avisados de los hechos y mienten. ¡Los vecinos habían avisado ya en horas de la mañana! Dice la fiscal que los hechos del 24, no tienen nada que ver con los del 30. Pero fue todo calcado, el sitio, la reacción y todo avisado con tiempo, casi 100% seguro que los responsables son los mismos. Si no lo fuesen sería más preocupante aún, quiere decir que habría otros cientos de peligrosos inadaptados más.



Lo cierto es que se han dañado más de 100 autos y por lo menos la entrada de 15 edificios de la zona, fácilmente el monto de los daños supera los 100.000 dólares. Como todo castigo, les dan unos días de “prisión domiciliaria” para 6 personas de 200 que han intervenido. ¿Y quién paga los daños? ¿Por qué no unos buenos meses de trabajos comunitarios? Que los hechos fueron premeditados no le puede caber duda a nadie (menos a la Fiscal), como tampoco a nadie le puede caber duda la conducta desaprensiva e irresponsable (una vez más ) del Ministerio del Interior y que en el fondo es lo que permite que se produzcan estos insucesos.



Esperemos que este cambio de Gobierno genere mejoras impostergables en el actuar del Ministerio de Interior.