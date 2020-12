¡Asombroso!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|¿Saben por qué los Incas nunca descubrieron la rueda? Cuando entraron los españoles al Perú no había un carro, una carretilla, nada con ruedas. Eso se debió a que a los humanos, lo que nos resulta más difícil descubrir son las cosas más sencillas.



A nuestro Presidente y a su grupo de Asesores, no se les ocurrió la medida más importante y trascendente para encarar hoy la pandemia que nos afecta.



La semana pasada participé de tres hechos de relevancia absoluta.



El primero: vi una comparsa de tamboriles en la calle, con una gran cantidad de seguidores. Un grupo de más de 60, todos juntos, a menos de un metro y la inmensa mayoría sin mascarilla.



El segundo: frente a mi casa, un cuadro de fútbol de la Liga Universitaria; luego del partido se reunieron a hacer camaradería y comentar lo que había pasado. Ninguno tenía mascarilla y estaban todos sentados a la sombra, uno pegado al otro.



El tercero: también frente a mi casa, eran doce jóvenes de entre 20 y 30 años, que estaban reunidos, ninguno tenía mascarilla y de separación ni hablar.



Resumo los que les dije: el Sars-Cov-2 es un virus que tiene una capacidad de contagio jamás vista en la historia de la humanidad. Si uno de ustedes está afectado, y con capacidad de contagio, todos están contagiados. Aunque ustedes son jóvenes y probablemente no tengan más consecuencia que hacer una cuarentena, pueden contagiar a su familia y a otros amigos. Este virus “no es una gripecita”; puede llevar a la muerte a seres muy queridos.



El gobierno debe aprobar ya una Ley de Urgente Consideración, en la que se establezca en forma clara que “Fuera del hogar está prohibido andar sin mascarilla” y poner una multa que duela a toda persona que la incumpla.



Si se exige la mascarilla en el transporte, para entrar a los comercios y ni menciono todo lo relativo a la salud, ¿cómo se permite que grupos numerosos se reúnan y la mayoría no use mascarilla? El que no use mascarilla si está infestado y contagia, en verdad es un terrorista.



¡Que el gobierno haga lo que debe hacer!



Esta carta estuvo escrita antes de que Esteban Valenti, el jueves 4/12, en el programa En Perspectiva de Radio Mundo, dijera exactamente lo mismo que yo. Así que ya somos dos los que pensamos lo mismo.