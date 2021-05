De la Asociación Uruguaya de Golf

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El deporte del golf se juega bajo un conjunto importante de reglas. Las distintas circunstancias del juego hacen que para cada situación que se origina en la cancha, exista una forma de resolverla, siguiendo un volumen importante de normas que se consolidan en un libro de reglas. Los jugadores de golf aplican esas reglas sin un juez que los supervise, tan solo bajo la mirada de sus compañeros de juego, quienes se controlan entre sí y firman su tarjeta. Es importante entonces conocer las reglas del golf y por encima de todo actuar con ética y honestidad. Asimismo, hay un conjunto de reglas no escritas, las reglas de etiqueta, cuyo cumplimiento no es obligatorio, pero que dicen mucho del comportamiento del jugador y su personalidad. Hay muchos ejemplos de esto: no distraer al que está por ejecutar un tiro, buscar la pelota de un rival si no la encuentra, o no pisar la línea del putt de otro jugador dentro del green. Son en esencia, muestras de caballerosidad, inteligencia emocional y respeto a los demás.



El miércoles 5 de mayo, El País publicó una nota a la Sra. Mariela Clavijo, presidente del Cantegril Country Club de Punta del Este. En ella la Sra. Clavijo afirmó que “el papel de la AUG en la pandemia ha sido muy limitado”, que por dicha razón el Cantegril tuvo que comunicarse directamente con la Secretaria Nacional de Deportes (SND) para intentar reabrir el golf, a los efectos de “no perder ingresos ni más socios”. La SND había enviado el 28 de abril una nota a la Asociación Uruguaya de Golf (AUG) y a los clubes, informando sobre la prohibición de cualquier actividad deportiva dentro de sus recintos, a partir de la constatación de que algunos de ellos mantenían sus canchas de golf abiertas. En una comunicación anterior, del 23 de marzo, la SND había permitido las actividades “recreativas, individuales y al aire libre”. En ese momento tanto la AUG como muchos de los clubes, interpretamos que el golf puede ajustarse a esa definición, por lo cual algunos de ellos permitieron a sus socios, con ciertas restricciones, jugar al golf.



La Asociación Uruguaya de Golf, es una asociación de clubes, cuyo objetivo, establecido en el artículo primero de sus estatutos, es “fomentar el juego del golf en la República Oriental del Uruguay manteniendo el verdadero espíritu de este juego, según sus antiguas y honrosas tradiciones”. Entre el 23 de marzo y el 28 de abril de 2021 Uruguay vivió el peor momento de la pandemia, con crecimiento exponencial de casos y más de 1.700 muertes. Desde el comunicado del 23 de marzo, la SND, la AUG y los directivos de los clubes, incluidos algunos referentes de golf del Cantegril Country Club, estuvimos en permanente contacto. En nuestras conversaciones con la SND, por un lado, quedaba claro que la práctica del golf no presentaba mayores riesgos de contagio, pero al mismo tiempo era imposible soslayar la gravedad de la situación sanitaria y las consiguientes exhortaciones a cortar todo tipo de actividad.



Los golfistas estamos acostumbrados a jugar con reglas. Nos autoimponemos penalidades, aun cuando nadie está mirando. En este caso, aplicamos una regla de etiqueta, una regla básica de sentido común y solidaridad con la situación. Quizás pueda no entenderse que la AUG no proteste con mayor vehemencia al juez y se considere nuestro esfuerzo como “limitado”. Lo que la AUG y los clubes estamos haciendo es ni más ni menos seguir las honrosas tradiciones de nuestro deporte.



Cuando las reglas nos permitan jugar, jugaremos. Cuando no lo permiten como ahora, estaremos en contacto cercano con las autoridades, mostrando las bondades de nuestro deporte y su inocuidad frente a la propagación del virus. Confiamos que dichas bondades serán consideradas para que el golf sea de los primeros deportes en volver a habilitarse. Creemos que con esta actitud estamos ayudando a los golfistas, a los clubes y a las autoridades. En definitiva, estaremos ayudando a buscar la pelota de la inmunidad.