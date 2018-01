(|Con respecto a quitar las asignaciones familiares a los chicos que no van a la escuela, quiero contarles algo muy interesante que sucede en la zona fronteriza, en el camino internacional entre Aceguá y el Río Negro.

En esa zona, un vehículo brasileño llevó durante todo el 2017 a niños uruguayos a una escuela de Brasil, porque del lado uruguayo todas las escuelas cerraron. A pesar de que sus padres son uruguayos y trabajan en el Uruguay igual acceden a este beneficio.



Esos niños no cobran asignación de Uruguay porque no van a una escuela en su país.



El 85% de los niños delAceguá urbano uruguayo en el año 2017 concurrieron a una escuela de Aceguá de Brasil, donde no hacen huelga, un ómnibus los traslada todos los días, los padres o responsables de esos niños reciben un viático (a pesar de no ser brasileños) y además hay una universidad que queda a 57 km del lugar.



En fin, me parece que es importante que la población esté informada de lo que acontece con los niños de todo el país.