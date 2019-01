@|¡No, Frente Amplio, así no es la cosa..!



Mi muy querido Frente Amplio; ¡porque te quiero tanto, te voy a combatir tanto! Porque no se puede ser cómplice, complaciente ni lambeta obsecuente, a costa del hambre y la miseria de nuestros pueblos hermanos.



¿Qué se mueran de hambre los pueblos para defender la ideología? ¿Una ideología cuya aplicación al servicio de nuestros pueblos ha resultado nefasta, y el único que la ha honrado ha sido nuestro Uruguay?

Y que ahora, ante el bochornoso acto de asunción de una nueva presidencia en Venezuela, de Nicolás Maduro y su combo, seamos de los dos únicos países en haber acompañado esta ignominia latinoamericana; no sé si por una aberrante metástasis ideológica, o para tratar de cobrar una vergonzosa cuenta que les debe uno de los países más ricos del mundo en petróleo y otras riquezas, a los modestos productores lecheros uruguayos.

Uruguayos cuya única riqueza está en lo que nosotros mismos producimos, con nuestro talento, nuestro esfuerzo, y nuestro trabajo - dado que no tenemos ni petróleo ni ninguna de esas riquezas - y que quizá eso mismo es lo que nos hace tan ricos; ¿como para hasta subsidiar el alimento de los venezolanos ante la ineptitud de sus gobernantes?



Además de estar recibiendo hoy a miles de sus muy apreciados jóvenes y compatriotas en nuestro suelo, devolviendo la solidaridad que ellos tuvieron en su momento con nosotros. Y es que me pregunto, mi querido Frente Amplio, ¿cómo pudo ser alguien tan irresponsable como para hipotecar el esfuerzo y el trabajo de nuestros productores “al vil precio de la necesidad”, al decir de nuestro Artigas?



Mira, Frente Amplio, yo te respeto tanto, que por eso te pido que le digas a Nin Novoa y al Sr. Bergamino, que decidieron que el encargado comercial en Venezuela fuera a la asunción fraudulenta de Maduro y su combo, ¡que a mí no me representan!



Querido Frente Amplio, nuestra presencia en ese bochornoso acto únicamente se justifica para llevarle y recordarle públicamente al Sr. Maduro la factura por la cual Uruguay le vendió leche y productos lácteos para alimentarlos a ellos y a su pueblo, a costa del esfuerzo de nuestros productores lecheros que hoy atraviesan situaciones económicas adversas, subsidiando a uno de los países más ricos el mundo, hoy devenido entre los más pobres del mundo.



¡No! Como uruguayo tener que pagar a costa del esfuerzo de mi gente la ineptitud y las burradas de Maduro y su combo, ¡no te lo acepto!

Y que si uno de los países más ricos del mundo, por ineptitud, por ineficiencia, por absoluta falta de idoneidad y por puro capricho “socialista” -si por socialista se entiende aceptar que tu pueblo esté pasando miserias de todo tipo y que tus compatriotas huyan por millones, por defender ese “socialismo” - ¡yo no entiendo ni comparto ese socialismo!

¡Eso no es socialismo, Frente Amplio, ese es el negocio de perpetuación de unos mediocres que han empobrecido aún más a su nación!



Díganle al Sr. Maduro, Frente Amplio, que por dignidad y respeto al pueblo venezolano, y a pesar de que haya recientemente depositado 7 de los US$ 39 millones que nos debe desde hace como 10 años -seguramente para asegurarse nuestra presencia en su indigna asunción - que los uruguayos seguiremos esperando los 32 millones que nos seguirán debiendo mientras él dure, y que con todo gusto nos sacrificaremos por nuestros queridos hermanos venezolanos, ¡aún a costa de nuestros modestos ingresos!