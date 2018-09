Asesores políticos

Hacen falta



Considero que el que ponga en funcionamiento una escuela de asesores de políticos se llenaría de dinero. Digo esto por las disparatadas ideas que he escuchado los últimos días, incluyendo monumentos.



Desde hace tiempo se reitera este problema, significa que los que asesoran, o saben muy poco, o están comprados por los rivales. Lamentablemente por mi edad ya no me da el tiempo para emprender nuevas cosas, pero por favor los que estén capacitados, háganlo; les darán una gran ayuda a nuestros futuros gobernantes.