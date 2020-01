Asesinatos y rapiñas a policías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Ayer, jueves 16 de enero, fue el sepelio del agente César Texeira Meneses, cobardemente ultimado para robarle su arma de reglamento.



Era una persona trabajadora y con familia.

No fue en un operativo mano a mano con los delincuentes. Fue ejecutado.

En el Uruguay no hay pena de muerte para los asesinos.



Estoy esperando la movilización de los sindicatos (no de los sindicatos policiales porque sería catastrófico).



Como los sindicatos policiales no pueden movilizarse, espero que los grandes sindicatos amparados por el Pit Cnt ya estén planificando una marcha del silencio, un paro general y un escrache al Ministro Bonomi.



Yo por las dudas, compré comida y cargué nafta.

Van a ser días complejos.



No creo que este hecho gravísimo sea pasado por alto por lo compañeros sindicalistas tan solidarios como lo han sido siempre, hasta con los compañeros venezolanos y cubanos.