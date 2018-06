Asesinatos y miedo

@|Desde ya hace un largo tiempo - pero que se viene incrementando en forma sostenible-, se está fomentando desde las esferas del gobierno, la cultura del miedo a la población.



Los ejemplos son claros. Las declaraciones del Ministro del Interior de que “no salga con championes de marca, no muestre el celular, no use reloj, no mire al chorro a la cara, etc.”, no hace otra cosa que inculcar a la población de que “no salga de su casa, no se meta, no proteste”, tenga miedo.



¿Para que está la Republicana? ¿Sólo para actuar puntualmente cuando se produce un hecho que “salta a la opinión pública”, o por el contrario debería estar para realizar patrullajes rutinarios de apoyo a la policía de a pie?



Los últimos asesinatos ocurridos (Empalme Olmos, Salto, Marindia) han hecho que los vecinos de la zona, superada su paciencia y tolerancia, los llevó a realizar actos que bien se sabe violan las normas.



Ese violentar las normas, ¿es lo que están esperando para que la fuerza actúe reprimiendo a los cansados de los delitos, en vez de evitar con vigilancia efectiva que la población llegue a esas manifestaciones?

¿No les llama la atención algunas manifestaciones que se escucharon en Marindia?: “No será cristiano, pero tendremos que prender fuego a los asentamientos al norte”.



Habrá muchos seguidores de las enseñanzas de Jesús: “Pon la otra mejilla”, pero debemos tener presente que hay tantos o más, que no comulgan con esas enseñanzas.