Asesinado en El Prado

@|El pasado viernes le tocó al barrio del Prado vivir una situación de inseguridad que derivó en el asesinato de un joven vecino de apenas 20 años, como está sucediendo un día sí y otro también en todos los barrios de todas las ciudades de nuestro país.



Por respeto a todas las víctimas y familiares de todos estos asesinatos no vamos a abundar en reiteradas consideraciones, que muchas veces y penosamente, tanto el Presidente como algunos responsables del Ministerio del Interior pretenden minimizar y lo que es peor, muchas veces apuntar a que los vecinos todos “quisieran politizar” estas muy tristes desgracias.

Lo único que me voy a permitir agregar es que la inseguridad está in crescendo y sigue sin el control del Estado.