Asentamientos

Para un muchacho que vive en un asentamiento la suerte está echada Cuando pretende conseguir un trabajo y le preguntan donde vive, ya no puede esperar que lo contraten. Trabajo en una ONG y los jóvenes que han realizado con nosotros una preparación para el mercado laboral y viven en un asentamiento han perdido la esperanza de trabajar formalmente No pueden, no se lo permiten. Han perdido las expectativas. Hemos ido a la IMM, al departamento de tierras y vivienda a preguntar sobre los plazos para el realojo del Asentamiento Siete Manzanas del Hipódromo, pero nos fuimos con más incertidumbre que antes. No se sabe cuándo y si se conseguirá terminar el proyecto iniciado porque no se han presentado privados interesados en el mismo.