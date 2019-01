@|Entendemos que la IMM está realizando una obra importante para la paz social que es la erradicación de asentamientos.



Con respecto al Asentamiento Siete Manzanas del Hipódromo, hay familias en extrema situación de vulnerabilidad que continúan esperando una respuesta. Muchos de ellos son afrodescendientes, que a pesar de tener una preparación laboral a través de ONGs, no consiguen trabajo por no poder radicar un domicilio.



No es fácil para esta gente llevar una vida digna.