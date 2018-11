Asalto violento

@| El domingo pasado a eso de las 19:00 hs fue asaltada en su chalet en Parque del Golf una Sra. de 64 años por un individuo. Le robó alhajas, algo de dinero y el auto. Hasta aquí casi normal y así informado por un medio de prensa local según informe de policía.



Lo que no fue informado ni publicado, es que resultó salvajemente golpeada en cabeza y cuerpo con el resultado de importantes moretones y herida sangrante. Fue llevada de urgencia al Sanatorio Cantegril, donde felizmente comprobaron de que no tenia fracturas. Hizo la denuncia correspondiente y la vio el medico forense.



Es lamentable que esta acción refleja un importante incremento de violencia en esta zona y que no se divulgue para alertar la población. Amen de medidas policiales preventivas.



La policía actuó correctamente una vez ocurrido el asalto, pero no se pudo capturar al delincuente todavía.