De Artigas a ahora

205 años pasaron…



@| “Ciudadanos: El resultado de la campaña pasada me puso al frente de vosotros por el voto sagrado de vuestra voluntad general. Hemos recorrido 17 meses cubiertos de la gloria y la miseria, y tengo la honra de volver a hablaros en la segunda vez que hacéis uso de vuestra soberanía. En ese período yo creo que el resultado correspondió a vuestros designios grandes. El formará la admiración de las edades. Los portugueses no son los señores de nuestro territorio. De nada habrían servido nuestros trabajos, si con ser marcados con la energía y constancia no tuviesen por guía los principios inviolables del sistema que hizo su objeto. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana…,” expresiones del General José Gervasio Artigas en ocasión de la reunión con sus conciudadanos de donde emanaron las Instrucciones del año 1813. Sobre esta máxima manifestación de democracia se construyó nuestro país y a través de los años la ha mantenido incólume sabiendo superar los embates de diversos grupos de interés que la consideran un obstáculo para el logro de sus fines espurios.



Ahora 205 años después, muy diferente es la actitud de algunos gobernantes que en sus actos hacen todo lo contrario y que: “su autoridad sea un desmán ante vosotros y le pese nuestra presencia soberana”.



Nuestro Presidente de la República, que fue elegido para gobernar para todos los habitantes de este país y no sólo para el partido que lo candidateó, junto con el ex-licenciado Raúl Sendic, en muchas ocasiones – la mayoría – hace la plancha cuando sus correligionarios se extralimitan en sus dichos o sus acciones. A título de ejemplo basta con recordar las del ex-vicepresidente que en su anterior cargo rentado como Vicepresidente y luego Presidente de Ancap que usó y abusó de la tarjeta corporativa del Ente estatal, por no abundar en el despilfarro de unos ochocientos millones de dólares que hizo conjuntamente con el actual intendente de Montevideo, defendiéndolo acusando a la oposición y a la prensa de “bullying”. Otro caso más reciente, el del Ministro de Trabajo que expresó que era un exceso de democracia el hecho de no tener ningún representante del Frente Amplio en la Suprema Corte de Justicia y de estar en minoría en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. ¿No le siente a esto como un tufillo a Nicolás Maduro, que por supuesto no padece ese exceso de democracia?

Ahora cuando alguien que no milita en su partido, le reclama por algún problema que lo aqueja, al Sr. Presidente se le salta la cadena y no vacila en usar todos los medios a su alcance para defenestrar a su opositor, como en el caso del colono frente al Ministerio de Ganadería, o ahora más recientemente con el Comandante en Jefe del Ejército por expresar su opinión frente a los atropellos a sus soldados que pretende imponer la ley de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Quizás el partido de gobierno debería de hacer una autocrítica – cosa por demás improbable – y reflexionar que el actual déficit se generó por la reincorporación de oficiales destituidos o renunciantes en ocasión de los gobiernos cívico-militares de 1973 a 1985. El pretender ocultar todos los desaguisados, entre otros – déficit de Ancap, la privatización de Pluna, seguida del sainete del remate al “caballero de la derecha” y la mágica solución de Alas U, el Fondes, Aratirí y el puerto de aguas profundas, la regasificadora y un sinnúmero de casos – con publicidad obligatoria para los medios de lo que consideran sus logros, es ofensivo para la razón de quienes estamos pagando con mayores impuestos y tarifas, creciente desocupación y desengaño.