Artigas y su bronce de carne y hueso

@|Afirmando patria en sus fechas claves recordamos 200 años del exilio el 5/9 y 170 de su muerte el 23/9, de nuestro Patriaca de carne y bronce, a quien bien cabe: "Se debe vivir de tal suerte que vivo quede en la muerte”.



Comprendió el mensaje de Francisco Suárez, ya en el siglo XVII, de la soberanía de los pueblos y la ecuación educación-investigación-conocimiento-fuerza-poder. Y pensó la unión que hace la fuerza, similar al sencillo y posible esquema norteamericano, grabando a fuego rumbo de multitudes federales. Y los defendió sin desmayo pese a traiciones y exilio. Hasta hoy se buscan instrumentos que los logren. Y no fue intransigencia, fue convicción y determinación de no aceptar el mero cambio de tutela con sus nuevos ricos portuarios.



Que se lo soplaron al oído franciscanos, Azara, Larrañaga, Campana, etc. es aleatorio y también su mérito. Lo valioso es que le dio realidad de idea, letra y lanza. Y no claudicó ante el poder emergente con sus lujos y oropeles, muriendo en digna pobreza. Pero nos legó idea y ejemplo de verdadero Libertador americano.



Hoy es deber y necesidad unir intereses regionales, muy por encima de chamanes demagogos que han despilfarrado bonanzas multiplicando costos, y negociar con quien nos compre y venda lealmente.



Es el mejor homenaje a quien cada año agranda su bronce de carne y hueso.