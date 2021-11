Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Desde el Sr. Presidente de la República hasta el último político recién ingresado al ruedo, parecen estar convencidos de que los ciudadanos no somos capaces de discernir si los 135 artículos de la LUC se deben derogar o no.



Señores, la ciudadanía los ha elegido para que, mediante un sueldo, se ocupen de las causas nacionales; mientras ellos siguen con sus actividades.

Pero de ninguna manera están menos enterados que ustedes de la realidad nacional.



Me parece que el camino que tomaron está más que equivocado. Todos los Partidos no dicen la verdad y quieren hacer creer que se votará por la derogación o el mantenimiento de la LUC, cuando en realidad se trata de sólo 135 artículos, que el soberano dirá si le sirven o no le sirven.