Sobre el artículo de Fantini publicado el 12 de mayo

El articulista comete dos errores: uno histórico y otro de análisis de la situación.



Comienzo por el error histórico que considero grave porque distorsiona todo el flujo de acontecimientos desde 1948 hasta la actualidad. Fantini afirma que Jerusalem Este fue otorgada a los palestinos por la resolución de ONU de 1947. No es verdad. Esa resolución dividía lo que quedó de Palestina, luego de la creación del Reino de Transjordania en 1922 (tres cuartas partes del territorio), en dos Estados, uno judío y otro árabe, y dejaba la ciudad de Jerusalem fuera de ambos con un status internacional.



Lo que ocurrió a partir de mayo de 1948, no bien se proclamó el Estado de Israel, fue que los árabes lanzaron una guerra con la intención de borrar el nuevo Estado del mapa, y con la promesa de una gran masacre. El Reino de Transjordania conquistó –y se anexó- todo el territorio que hoy se conoce como Cisjordania, incluyendo Jerusalem Este. El ejército de Israel impidió que la conquistaran completamente, pero los lugares santos quedaron en manos de los jordanos, e inaccesibles para los judíos por casi veinte años.



La población judía de Jerusalem Este, fue masacrada o escapó dejando atrás sus propiedades. El Reino de Transjordania proclamó la anexión y cambió su nombre a Jordania. Por su parte Egipto conquistó Gaza.



Ante una nueva guerra lanzada por los árabes en 1967, Israel arrebata a los jordanos Jerusalem Este y libera los lugares santos para el acceso de todas las religiones. Eso es lo que se festeja en el Día de Jerusalem.



En cuanto al análisis de la situación, Fantini centra todo el asunto en la política israelí y principalmente en la figura de Netanyahu. Es un enfoque clásico, pero las cosas no son así. Esta guerra fue cuidadosamente planificada por Hamás. No se lanzan 700 misiles en un día por la espontaneidad de una turba. Atrás de la decisión de Hamás de comenzar esta guerra hay un cálculo político que no pasa por lo que haga o deje de hacer Israel, sino que refiere a la propia interna palestina. La Autoridad Palestina amagó a realizar unas elecciones después de 15 años, y luego se arrepintió porque vio que podía perder con Hamás. Como cortina de humo lanzó una feroz incitación que derivó en los disturbios de Jerusalem.



Finalmente Hamás aumenta la apuesta de la incitación –para no quedar por detrás de la Autoridad Palestina ante la opinión pública palestina- y decide capitalizar para sí toda esa movida lanzándose a la guerra. La guerra está en los genes de la organización. Basta leer su carta fundacional para darse cuenta de su insaciable sed de sangre y de conquista y su irrefrenable odio a los judíos y a todos los que no son islámicos. Cada vez que lo consideran oportuno para sus intereses, sin importar costos en vidas de la población gazatí, se lanzan a la guerra.