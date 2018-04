El arte de la desubicación

@| La Senadora Payseé agravia al Senador Bordaberry refiriéndose a su padre como terrorista de estado, y evita mencionar que defiende a Bonomi, quien paso previo a la dictadura supo ser terrorista en primera línea, quitándole la vida a policías que defendían la democracia y cobardemente por la espalda.



Del Senador Bordaberry creo que no hay cuestionamientos, como no los había con Raúl Sendic (hijo), pero la Sra. Senadora evita mencionar ser integrante de una coalición representada por el expresidente Mujica y otros participantes del MLN, que fueron quienes provocaron el mayor cisma social, colaborando en la destrucción de la democracia del siglo 20.

Es muy poco sustantivo para la clase política que por defender apasionadamente a su gobierno y a su partido y su interés personal se prescinda de la dignidad y el compromiso con el pueblo de su país, castigado in extremis por la inseguridad aceptada como normal de parte de quienes en defensa de la sociedad actual proceden con absoluta indolencia como si continuaran siendo integrantes de los tupamaros. No hubo un mea culpa, que hoy les permitiría y obligaría a devolver con bienestar en la seguridad a la sociedad uruguaya, replanteando sus horrores que perjudicaron a varias generaciones por sus consecuencias devastadoras. Muerte, desaparición y pobreza extrema sin ningún atisbo de solicitud de perdón, como acontece con ETAy las FARC.



Sra. Payseé, el Senador Bordaberry no participó en ningún acto antidemocrático y merece el respeto que Ud. sí le confiere a Bonomi, Mujica y una pléyade de compañeros suyos.