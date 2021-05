El arte de "bajar la caña"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Conferencia de prensa de nuestro Presidente, Dr. Luis Lacalle Pou.



De entrada y como para no abundar en temas recurrentes que ya tienen saturada a toda la ciudadanía, conciso mensaje de extensión de las medidas restrictivas, por motivos sanitarios por todos conocidos, hasta el 16 de mayo, o sea una quincena más y a evaluar allí resultados.



Foco en la educación y recalcando la importancia de la presencialidad, retorno gradual, motivos psicológicos y sociales en los niños y sus familias, privilegiando rangos etarios más bajos y contextos más vulnerables, así como también lugares más alejados de forma de minimizar los riesgos.



Invitados que fueron los periodistas presentes a formular preguntas, éstas fueron interesantes algunas, intrascendentes otras y aburridas, por lo repetidas, otras.



Así fue como llegó la pregunta, nuevamente y para variar, si se seguiría igual con las medidas de movilidad ciudadana o se tomarían otras o para hacer la intención aún más elocuente, si el Dr. Lacalle Pou no creía que la "libertad responsable" a la que había apelado hasta el momento, no le parecía un fracaso.



Con gran habilidad e imagino ya con un entrenamiento importante ante la reiteración de tal acierto, el Dr. Lacalle respondió que se seguiría como hasta ahora, que la "libertad responsable" no es su invento o su talón de Aquiles, sino que es una posición ante la vida en cualquier circunstancia de la misma y agregó que siempre hay algún periodista dispuesto a "bajar la caña" con el tema.



Por supuesto manifestó que no están contentos de cómo se están comportando aquellas personas, por suerte son las menos, que, ignorando la gravedad del momento, se reúnen sin importar si con ello vulneran los derechos de los que se cuidan y o directamente se contagian y mueren.



Hace un par de días, escuché al Sr. Darwin Desbocatti refiriéndose por ejemplo a los que, sin tapabocas o distancia necesaria, se reunieron en la plaza de Maldonado para protestar contra las vacunas. Su mensaje fue algo así como "si no te querés vacunar, no lo hagas, ni siquiera es obligatorio, pero no vengas a congregarte a la plaza para hacerte echar y así provocar incidentes totalmente innecesarios en esta instancia".



Tan de acuerdo con él...



Libertad responsable es, en este momento y siempre, tener conciencia de que lo que hago o dejo de hacer incidirá de forma positiva o negativa en mi entorno, mi ciudad, mi país.



Hoy la grandeza pasa por estar "espalda con espalda" luchando contra este enemigo invisible que no respeta edades o posiciones socio económicas.

La grandeza pasa por un movimiento sindical que decidió dejar de lado caravanas y o actos masivos para celebrar el 1° de Mayo. Grandeza intensa hubiera sido escuchar de los principales referentes de la oposición un firme mensaje de la importancia de ese día celebrarlo de forma diferente, cada uno en su burbuja y demostrando con responsabilidad la mejor versión de lo que es un trabajador del rubro que sea.



Esta parte del libreto nos está faltando, aún tengo esperanza de escucharlo, por el bien del país y de todos nosotros.



Como dijo con tanto criterio el Dr. Radi: "Quien se crea que esto es una competencia entre dos posiciones a ver quién gana, contribuirá a hacer de esta pandemia algo mucho más grave y no habrá entendido nada". Y en esa línea podrá perder no solo y tal vez a sus seres queridos, sino la oportunidad de hacer algo importante y generoso por su país. Todo lo contrario del concepto de "libertad responsable".