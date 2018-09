@| Por si fuera poco resulta que el primer mandatario ordenó arresto a rigor para el Comandante en Jefe del Ejército, General Guido Manini Ríos.

Esta medida “ejemplarizante” fue aplicada al jerarca militar por opinar sobre los conceptos errados del ministro de trabajo, acerca de la jubilación de los militares.



Si bien es cierto que quiénes revistan en las fuerzas armadas no pueden hacer política, eso no les impide, según creo, formar su opinión respecto de cuestiones que tienen que ver con la realidad de los cuarteles.



Bien es conocido el bajo salario que perciben los soldados, como también la realidad social en la que viven muchos de ellos. A esta realidad se debe la necesidad de presentarse ante las Naciones Unidas, con la finalidad de prestar servicios en las Fuerzas de Paz, y así poder obtener una paga importante, con la cual pueden mejorar sensiblemente sus ingresos.

Pero parece que algunos actores del gobierno desconocen esta realidad, como es el caso de Murro; en mi modesta opinión, que curiosamente coincide con la opinión de muchos ciudadanos, se trata de una suerte de revanchismo hacia nuestro Ejército.



Todavía quedan, lamentablemente, personajes que buscan venganza por hechos que tuvieron lugar hace cuarenta años, y no se dan cuenta que perjudican a compatriotas que nada tuvieron que ver con aquellos tiempos. Desde oficiales hasta subalternos, muchos eran niños o jóvenes en los conflictuados años 70, por lo cual es difícil que hubiesen tenido participación en los difíciles momentos de la dictadura. Pero aún así, hay quienes pretenden descargar sus resentimientos sobre quiénes no tienen nada que ver, y mucho menos son responsables de actos que contrariaron los nobles principios militares.



Por eso sería bueno que el Dr. Vázquez pueda analizar correctamente su decisión, y así tener un gesto digno de su investidura, aplicando alguna sanción menos denigrante con tal alta jerarquía castrense.