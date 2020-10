Arreglo en la calle Paul Castaiber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Soy una vecina que paga sus impuestos y hace dos años estamos reclamando entre otras cosas el arreglo de la calle Paúl Castaiber porque ya no podemos vivir así. Estamos cansados de la tierra que levantan los camiones de una empresa que se instaló en la zona y andan a toda marcha por la calle como si alí no viviera nadie. Aparte de la tierra que se levanta convivimos con el deterioro de dicha calle, la cual se hace intransitable tanto a pie como en auto. Los días de lluvia intensa el agua corre de lado a lado de la calle. Los que tenemos niños tenemos que estar cuidando que no salgan a la vereda por el riesgo que hay en la zona.



Tampoco tenemos luz. En la calle solo algunos focos que los vecinos hemos puesto y muchas veces tenemos que llamar al 911 porque en la noche estacionan autos.



Pedimos por favor una solución. Ya se juntaron firmas, las cuales fueron entregadas en la Intendencia de Montevideo. También nos quejamos en el centro comunal y no hemos tenido respuesta.