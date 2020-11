Argentinos en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En los últimos días, hemos conocido con estupor cómo los hermanos argentinos ingresan al país desde su país, muy castigado por la pandemia y en obligatoria cuarentena, sin respetar los protocolos que el Uruguay impone a quienes así lo hacen.



El jueves de la semana pasada, ingresaron por el puente 24 argentinos. A todos se les pidió, además de acreditar un test negativo, uno o varios números telefónicos para contactarlos y quedar vigilantes de la evolución de su salud, por ellos y por nosotros. Sabido es que, hoy por hoy, cada uno debe cuidarse por sí mismo y por los de su entorno.



Resulta que también nos enteramos que de los 24, sólo uno pudo ser rastreado ya que los demás proporcionaron teléfonos falsos o inactivos. ¡Es muy fuerte como dicen los jóvenes!



También ha trascendido que una conocida actriz que vino a refugiarse en Punta del Este no respetó la cuarentena en lo más mínimo y al ser denunciada por sus vecinos, lo que está ocurriendo recurrentemente ya que los "lugareños" defienden con toda lógica el derecho a su salud, adujo que salió porque tenía hambre y no tenía qué comer. Justo abajo del edificio donde reside existe un supermercado con envío a domicilio, tan necesario en estos momentos.



Ellos dicen querernos inclusive más que nosotros a ellos, ¿es esta la forma de demostrarlo?



Les hemos abierto las puertas a aquellos que reúnen las condiciones para ello y ¿así nos recompensan?



Hay quien dice "los argentinos son ingobernables", quiero evitar todo tipo de generalización; primero porque no debe hacerse y segundo porque conozco gente excelente de ese país.



Sin embargo parecería que, en muchos casos, demasiados, están mostrando que sí lo son.



Abogo por un cambio de actitud, lo que menos queremos es no ser empáticos con ellos que la están pasando realmente muy mal.



Los uruguayos todos seguramente estamos dispuestos, dentro de las posibilidades que hoy tenemos, a dar una mano a nuestros hermanos argentinos, pero exigimos de ellos, en reciprocidad, que cumplan sin trampas con lo que el país les pide.



Si así no fuere, deberemos admitir que el mencionado slogan de que son ingobernables, es realmente cierto.



Y no creo que ello sea un mérito, sino justamente todo lo contrario.