Argentina vergonzosa

@|Debido a la situación reinante de cuarentena epidemiológica, el Senado de dicho país sesiona vía Zoom.



Esta plataforma ha corrido el telón mostrando actitudes que demuestran la falta de respeto al ciudadano argentino, la falta de compromiso, de moral, etc.; exacerbado por la difícil situación socioeconómica en la que se encuentra ese país y que la gente no se merece.



Habiendo 20 millones de pobres, habiendo millones en situación extrema, hay diputados que "literalmente se ríen"...



Semanas atrás, se veía por Zoom a uno dormido en plena sesión; días atrás otro que había dejado una foto en su banca, y el pasado jueves, el colmo del respeto, ¡un diputado en una situación fuera de lugar con su novia!



Esta imagen recorre el mundo entero, para que quienes no entiendan por qué un otrora gran país, hoy está sumergido en la pobreza económica, social, ética, etc.



Estos son los que "quieren" gobernar Argentina.