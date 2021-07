Si Argentina abre fronteras...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Con el precio que tiene el dólar en Argentina, si un uruguayo viaja a la vecina orilla, se trae todo.



Considero que si llegara haber una salida masiva de uruguayos al vecino país, no se podrá controlar, como se quiere y se necesita.



Durante muchos años, para los uruguayos viajar a Argentina era muy conveniente. Hasta que el gobierno, para frenar ese éxodo, creó un impuesto de salida y entrada, que variaba si era por Montevideo, Colonia o por vía terrestre.



Con la apertura de fronteras en ambos países, los argentinos que viajen a Uruguay serán aquellos que son propietarios o tienen un fuerte poder adquisitivo. Por otro lado, no hay duda que para los uruguayos viajar a Argentina será muy económico.



Algo que puede ayudar a frenar la salida de uruguayos, es que hay miles de argentinos sin vacunar. Es un país con un alto número de contagios aún; lo contrario a lo que está sucediendo aquí. Tampoco sabemos, todavía, qué exigirá el gobierno cuando llegue ese momento para evitar la salida en masa.



En realidad, el país necesita la llegada de argentinos, que siempre han sido los mejores clientes. Se podría comenzar con los que tienen propiedades y ya están vacunados.



Si todo sigue así, probablemente para setiembre tengamos más de un 80% de la población vacunada con dos dosis. Así se estaría con alguna posibilidad de recibir extranjeros.



El turismo extranjero está totalmente detenido y como consecuencia hay más de 20 mil personas en seguro de paro.



Por otro lado, mientras Uruguay es muy caro, Argentina es muy barato y esto no es bueno para el sector. Si bien algunos se verán beneficiados implementando frecuencias de barcos, ómnibus, aviones; otros, si no reciben turistas, no contarán con trabajo.



Aún falta para que se abran las fronteras. El gobierno y el Ministerio de Turismo deberán estar atentos a esta realidad: que si sale más de lo que entra, Uruguay estará complicado con su trabajo interno.