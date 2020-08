Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Atento a la misiva enviada días atrás a su prestigioso diario, en la que un compatriota argentino se dirige por carta abierta al Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y le consulta por “algún plan de contingencia para acoger una segura masiva inmigración productiva” desde Argentina. Ahí, el lector Javier Pilone hace el pedido –supuestamente- “en nombre de muchos” connacionales, cuyas firmas desconozco.



Seguramente, el deber prioritario del Presidente de Uruguay es velar por el interés, el cuidado, el progreso y el bienestar, como también por las dificultades o diferencias políticas de su país. Su pueblo, a quien sirve, trabaja en consonancia, y con sentido común viven en una sociedad madura.



Si la Nación Argentina avanza hacia el destino infeliz y ruin que ese lector cita es, en completa medida, por nuestra responsabilidad. Como país nos definen éxitos y elogios contrastando con fracasos y censuras de los últimos 70 años que desbalancean dilapidando nuestro futuro ahogándonos.



La carta en términos de actitud de tilingo consentido, en la letra de Pilone, indigna al pretender un presente servido y resuelto, bajo risible acción: “no quiero quedarme con la "siesta intelectual" de no haberlo intentado” ¡pero pasar al café intelectual! Avergüenza pensarlo como hombre de familia y ante los suyos, por incitar la derrota moral entregándose, en vez de dar batalla.



Argentina enfrenta un real debate de fondo, de populismo con amenaza al giro chavista versus un capitalismo moderno y virtuoso en la senda de progreso con las naciones más avanzadas. Nos toca, ineludible, una exigente demanda de sacrificado trabajo y privaciones para corregir.

Le cito, Pilone, a su lista de necesidades laborales/productivas le ofrecemos sirva con sus conocimientos o apertura al ingenio emprendedor en mayor medida y ejemplo para estimular a otros, aquí y ahora. El marco legal y los requisitos, están. Asimismo, hay inmediata y repetida oportunidad, para sumar su compromiso a que nuestros legisladores encarrilen los defectos del caso; como con la Resolución 125, del año 2008.



Para “esperanzas” pruebe la mirada de cualquier hombre de campo en el surco sembrado o con sus ovejas enterradas en la nieve patagónica. Sino, frente al continuo destrato y acoso que sufre este actor social por parte de los políticos que nos gobiernan hoy.



Vivimos bajo inseguridad jurídica insuflando desconfianza; desconozco si se ha manifestado o ha visitado legisladores para ejercer presión, ya que dice tener número y representar un grupo de familias. Puede plantear tantos temas como humillación diaria pregona este gobierno.



Nuestro presidente vende doble discurso: deroga la intervención a una empresa santafesina, pero deja que los gremios la asedien con un combo perverso en línea con políticas chavistas que atentan contra la propiedad privada, la transparente división de Poderes, la libre empresa bajo el imperio de la Ley, lisa y llana. Ah, Pilone, aquí urge apoyar.



Si no encontró el folleto explicativo de migración a Uruguay, aproveche que la frontera está cerrada: requerimos su compromiso, obligación y derecho para con esta Nación y sus principios consagrados en su Constitución: el próximo 17 de agosto se exhibe la fortaleza de la carta de Avellaneda,

localidad de origen donde juega la empresa referida, y que pueden ser más si hay indiferencia. Sus pobladores se manifestarán; necesitarán el fervoroso y multitudinario apoyo de la gente de bien, en todas las plazas del país, para sobreponernos a la hora difícil y en demanda del destino que queremos como país.



En sus últimas palabras, Manuel Belgrano se refería a la guerra civil desatada en Argentina en 1820 que duraría más de setenta años. ¿Verdad? Curiosa similitud en tono a la imaginación que usted pregona: “Espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. ¡Ay Patria mía!”.



¡Hágase hombre! tome conciencia en no caer ante lo mucho que tiene y debe defender para usted, su familia y descendientes.