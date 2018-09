Arena del Coliseo casi romano

|

Aún no se ha inaugurado el llamado Antel Arena y ya hay luchas internas acerca de quien fue y no fue invitado a su inauguración. Con comunicados de uno y otro lado como si se tratará de algo novedoso dentro de la repetida hasta el cansancio invariabilidad de tales “espectáculos” montados con nuestro dinero. Dinero producto de tarifas abusivas y publicidad hasta en los zoquetes de deportistas de cualquier equipo, actividad o nivel (no importa) con tal de apoyar a quienes practiquen cualquier deporte con tal que arrimen algo.



El viejo y hermoso Cilindro fue implosionado de un día para el otro sin destinarle jamás recursos para su mantenimiento. Había que borrarlo, de la misma manera que seguramente seguirán intentando implosionar nuestro pasado, aunque el presente de quince años para acá tendrá siempre el buque insigna de Ancap y aquellos shorcitos de playa o interiores, en los ciudadanos pensantes.