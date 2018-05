Áreas protegidas

Como te digo una cosa, te digo la otra



@|A fuerza de insistente por preocupado, hago recurrente la consideración del tema creado por el proyecto de designación como área protegida (ley 17234) a la zona de Centurión en el Dpto. de Cerro Largo.



No afirmo que haya un cangrejo bajo la piedra en todo este enojoso asunto. No puedo decirlo porque no tengo pruebas. Pero sí tengo derecho a desconfiar y advertir a quien corresponda (en este caso a los 200 productores perjudicados, las autoridades y el resto de la población), sobre posibles acciones non sanctas de jerarcas del gobierno y/o de la oposición. Alguien dijo que, la paranoia en una medida adecuada es saludable para todos. Pero, visto el “acervo comunitario” acumulado por el Frente Amplio a través de Ancap, Pluna, Asse, Brou, Alur, etc. no es nada paranoico que estemos todos intranquilos ante la posibilidad de que exista una motivación distinta a la esgrimida para paralizar la zona de Centurión.



Hace más de una década, en plena efervescencia de la onda forestadora todos los campos de la zona fueron declarados de prioridad forestal. Lo del título. Luego la barra se enfermó de ambientalismo. Pero antes de que se manifestara la peste ideológica la empresa Weyerheuser se interesó por mi campo y al hacer un cateo me dijo que había un enorme yacimiento de hierro que se extendía por gran parte de la zona. Casi de inmediato la Intendencia vetó la forestación y se pararon todos los trabajos de plantación alegando erróneamente que los eucaliptos perjudican la biodiversidad!



Pero no termina aquí. Si subimos hasta la cima de altas cuchillas de la zona podemos ver en Brasil claramente el humo y la chimenea de la usina Candiota instalada sobre uno de los yacimientos de carbón mineral más grandes del mundo.



Dicha empresa financia su presupuesto total habiendo dado la concesión de explotación de los diamantes que acompañan a toda mina de carbón, a otra empresa.



Existe la versión de que la veta de Candiota se extiende Uruguay adentro en su subsuelo.



También debo agregar que, en la zona de Centurión hay en el suelo y a simple vista afloramiento de cuarzo. No sería de extrañar si hubiera oro que, según dicen, acompaña al cuarzo.



Por otra parte, he constatado en el remanso de alguna zanja a flor de agua la presencia de una fina película tornasolada que bien podría ser una filtración de hidrocarburo.



Y por último la bentonita, que no se si la hay porque no la conozco, pero tengo noticia de que es un material de gran precio, de existencia muy frecuente en Uruguay y que tiene gran uso en todas las industrias de tecnologías avanzadas y armas sofisticadas. No sé si es cierto que hay un gran contrabando de bentonita a través de los buenos oficios de un “conspicuo” personaje. Creo que Dinamige y la Aduana deberían controlar si es verdad que de cada diez camiones se declara uno.



Es así que, al evaluar las diversas perspectivas formuladas más arriba se me instala en la cabeza lo del título. ¿Quién puede asegurar que lo de zona protegida no es reversible? Hacemos que la gente se desprenda de sus campos al precio que sea y más adelante decimos: Así como te dije antes zona protegida, ahora te digo que la explotación de hierro, etc. es de interés nacional y no corre más la zona protegida.



Son capaces de hacer cualquier cosa.