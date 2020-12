Archivo a la basura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Por estos días se supo que, “por error”, viejos documentos del Archivo de la Imagen del SODRE terminaron en una volqueta.



Luego se dieron las explicaciones del caso para subsanar el error, argumentando los responsables de dicha oficina, que estaban para ser revisados.



Sea cual fuera el motivo, la cuestión es que el ANI no cuenta con personal calificado para emprender dicha tarea.



Existe un material realmente valioso, por lo cual es necesario contar con capacidad de conocimientos generales que permitan hacer una evaluación adecuada de tan histórico acervo.



Eso demuestra falencias de larga data, que no tienen en cuenta recurrir a funcionarios debidamente capacitados para encargarlos de llevar adelante un trabajo muy importante.



La colección que alberga el Archivo de la Imagen y la Palabra debe ser declarado Patrimonio Histórico. No queda otra.



Solo así se podrá salvaguardar una gran parte de la historia del SODRE, como también una parte importante de la historia de la cultura nacional.