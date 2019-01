Apuro por UPM 2

@| Mi larga vida me ha enseñado que en materia de negocios cuando la contraparte me apura yo debo poner el freno y volver a revisar todo.



Ahora se dice que UPM 2 está apurada por firmar cuando para los tiempos que maneja la Empresa dan perfectamente para esperar al próximo gobierno y que en las elecciones sea la ciudadanía quien resuelva con su voto si vota al candidato que quiere UPM 2 o si vota al que no.



Con tantas discusiones a nivel ciudadano por parte de gente que será perjudicada por el proyecto y otra que lo será y aún no está enterada, me parece absolutamente inmoral que sea el actual gobierno el que firme y que un mínimo de decencia implica dejar la firma para el gobierno que viene.