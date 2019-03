Apuestas y tragamonedas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| En el artículo del Diario El País del 15 de marzo del corriente, el Director Nacional de Loterías Luis Gama vuelve nuevamente a resaltar el bloqueo en pocos días de 260 sitios de apuestas online.



Luis Gama, aclaró que “los sitios de apuestas online no habilitados no generan ningún tipo de beneficio para el país.”

Ante esta afirmación, me pregunto, ¿por qué el Señor Director no enfrenta con el mismo ahínco e interés a las máquinas tragamonedas que proliferan en los barrios, amparados según se informa, por un lobby político y que tampoco dan beneficios?



La Dirección de Loterías que Luis Gama dirige, estima que hay más de 30.000 tragamonedas barriales, cinco veces más que los slots habilitados en los casinos, y que mueven más de US$ 170 millones al año. Parece broma, pero no lo es, estiman en US$ 170 millones de dólares por año que mueven las tragamonedas que no están habilitadas ni reguladas.



Se informa que en el Ministerio de Economía creen que se trata de una “actividad delictiva”, pero cada vez que denuncian el tema en la Justicia, no obtienen resultados positivos al no existir una ley que la prohiba o regule.

Y si no hay ley que prohiba que los dueños de las máquinas se apropien de US$ 170 millones de dólares de los uruguayos, ¿qué debería exigir el Sr. Gama al parlamento? Obviamente votar una ley que prohiba o regule esta actividad. Esto sería muy fácil. El partido de gobierno al que él pertenece, tiene mayorías absolutas y la votaría en un periquete. Pero…. y siempre hay un pero. “No se ponen de acuerdo los legisladores del FA”. Ha trascendido desde hace tiempo en la prensa que “El Jorgito, el ex barrabrava de Peñarol, integró la directiva de los maquineros y los acercó al MPP, gracias a su vínculo con la diputada Susana Pereyra; entre abril y diciembre de 2016 visitó el despacho de la legisladora al menos 14 veces”. Amigos son los amigos.



Luis Gama, director nacional de Loterías y Quinielas, es enfático en señalar que “los sitios de apuestas online no habilitados no generan ningún tipo de beneficio para el país. Yo le pregunto Sr. Director; ¿Con cuánto de los 170 millones de dólares que recaudan las maquinitas por año se queda el país?

¿Cuál es el beneficio para la sociedad?

Para la sociedad, infiero ninguno, para los dueños de las maquinitas y sus amigos, supongo muchísimos. Por algo no se vota una ley que las regule o prohíba.



Muy ufano el Señor Director manifiesta que en este momento hay más de 33 millones de pesos (1 millón de dólares) disponibles para OFI y demás, gracias a que el Estado renuncia a parte del IVA de lo que recauda por las apuestas.



170 millones contra 1 millón, no solo es impúdico, obsceno, es patético y vergonzoso.

Gestione Señor Director. Hace propaganda que bloquea sitios de apuestas y mira para el costado con el juego no habilitado. Usted se preocupa de controlar a los ratones y se le escapan los elefantes por la puerta.



Supongo que los uruguayos que juegan en sitios online mueven monedas respecto a este monto de las maquinitas. Le doy una alternativa que lo haría ser más eficiente y recaudar más también. Graven con IVA o inventen un gravamen a las apuestas de los sitios online y que las tarjetas de crédito actúen como agentes de retención. No bloquee, sea aperturista y deje el oscurantismo para otro. Gestione, gestione, gestione.



¡Y no se olvide de las tragamonedas! Hay mucho dinero sin control que la sociedad no recibe, al menos la mayoría de nosotros.