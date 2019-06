Aprobación del actual Presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| ¿Cómo llegó a esto Sr. Presidente?



Cuando leí la aprobación que tiene el actual Presidente: un 28%, me hice varias preguntas.



¿Cómo llega a esto un médico de prestigio mundial? ¿Qué cambió de su primer mandato a éste?



Un Intendente que gozó de la aprobación de todos los montevideanos.



Un Presidente que en su primer mandato fue apoyado por la inmensa mayoría de los uruguayos.



No soy politólogo y afirmo, si bien él es responsable del 28%, esa responsabilidad es fuertemente compartida por su Gabinete; un Gabinete que se dedicó en su totalidad a aplaudirlo y no a rodearlo, aconsejarlo, cuidarlo. Piensen en el Gabinete del primer mandato de Vázquez y vean el actual.



El actual es un triste Gabinete, que no será recordado por nada, ni siquiera por UPM ya que el secretismo fue lapidario.



Y lo peor, ya no hay tiempo de nada, este Gabinete será responsable de la derrota del Frente Amplio; ¡y por favor, no me tilden de rosado!