Aprender con el ejemplo

@|Uruguay, nuestro querido pequeño país, tiene maestros y modelos que no pueden ignorar lo que ocurre en otras latitudes. Sin dejar de lado la importancia enorme de las buenas relaciones, ambos gigantes vecinos y otros lejanos, independientemente de las ideologías que imperen en ellos, ya que es sabido que la lógica binaria sobre la izquierda y la derecha montada sobre una guerra de clases con intereses contrapuestos, no lleva a nada y solo sirve para fomentar el fanatismo e idiotizar las mentes que pierden su principal función que es reflexionar y pensar por sí mismas.



Como dijo Miguel Hachen: “Cada ser humano puede hacer con su libertad lo que mejor le parezca, incluso puede elegir ser esclavo”.



De allí la enorme importancia de la Reforma Educativa que permita la introducción de libros con distintas miradas, fomente el pensamiento libre y promueva la discusión valiosa y argumentada de las distintas posiciones.

De nada vale descalificar por descalificar.



Hay que educar a nuestros jóvenes en rescatar para sí algo que les es propio y nadie puede ni debe sustraerles, el pensamiento autocrítico, libre, no sesgado.



El gobierno actual que finalmente ha tomado el tema y parece decidido a ir adelante sin temor a los costos, no debe aflojar. En ello se va el destino de nuestro país para que no vengan las ideas impuestas por pensamientos “políticamente correctos” que cierto orden mundial parece imponer; a decirnos qué hacer o cómo pensar aunque se trate de ideas descabelladas e irracionales, o lo que es peor, las ideas de no hacer nada porque ello tendrá un costo político.



Acá se trata de nuestros hijos, de su futuro y de nuestra Nación toda; así que a los flojos los vomita Dios.



Ayudemos a nuestros niños a razonar por sí, que será la mejor arma que podremos darle en la vida.



Ayudémoslos a defender los valores de la familia, del amor, del trabajo, del respeto a los mayores, de la buena educación, de la meritocracia, de estudiar para tener mejores herramientas para progresar en la vida, y obviamente, a ser compasivos, solidarios, empáticos, humildes y respetuosos.



En todo esto, que parece mucho pedir en estos tiempos que corren, es fundamental la educación, la escuela y sobre todo el ejemplo de los mayores.



Esto hará a Uruguay un oasis para vivir.



De la economía se ocuparán otros y espero que por el buen camino.