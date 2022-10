Yo los apoyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Si mal no recuerdo, la teoría del licenciado en genética decía “si es soberbio es de izquierda y si es de izquierda es soberbio”.



Bueno, para serle honesto, no estoy seguro si era precisamente así, pero no cabe dudas que se aplica perfectamente a muchos de los dirigentes de esta ideología.



Basta solo con recordar las actitudes asumidas por muchos de sus referentes en sus 15 años de gobierno.



Pero en este caso en particular, la Ing. Cosse le agrega otros atributos, como ser él hermetismo en su gestión y el total desprecio por sus obligaciones como Intendente.



No sé si políticamente fue una “estrategia” acertada, pero sabe que, yo apoyo la medida asumida por los ediles, porque el cumplimiento de las funciones debe estar siempre por encima de los réditos políticos.



Me parece una forma eficaz para mostrarnos un problema que nos afecta a todos los montevideanos.



La razón es muy sencilla, usted, usted y usted … y yo también, les pagamos los sueldos tanto a uno como a los otros para que realicen sus tareas y no hacer política y, que vemos…



Un intendente que utiliza su cargo para promocionar su candidatura para las próximas elecciones, tirando en forma permanente dardos a diestra y diestra para pegarle al gobierno y no asume ni su tarea ni sus obligaciones en el cargo y, por otra parte, a los ediles imposibilitados de cumplir con su función de contralor, debido al permanente desaire por parte de la Intendente Cosse.



Debemos tener presente que los antecedentes en los cargos que desempeñó, estuvieron llenos de oscuras reservas y un excesivo despilfarro de los recursos del pueblo a siniestra y siniestra.



Por esto, es imprescindible para los ciudadanos que se pueda llevar muy de cerca el control de su accionar, para que no nos vuelva a sorprender con un nuevo “Antel debacle”. Perdón, quise decir Antel arena.