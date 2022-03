Apoyo a Putin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Venezuela, Nicaragua y Cuba apoyan y aprueban la invasión de Putin a Ucrania.



Todos regímenes dictatoriales, donde la libertad y los derechos de los ciudadanos brillan por su ausencia. Las declaraciones de Maduro apoyando la causa rusa son indignantes, pero no asombran en absoluto.



Lo cierto es que ya se han perdido muchas vidas sin sentido. Ver las imágenes que llegan permanentemente de Ucrania, causa mucha indignación y tristeza.



Esta obsesión por el poder y querer más y más territorios, cueste lo que cueste, me hace acordar a Hitler. Ojalá este derramamiento de sangre termine lo más pronto posible.



El mundo ya viene siendo golpeado por la pandemia, no necesita más guerras.