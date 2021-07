Apostillados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace más de tres meses que diariamente he intentado agendarme en el Ministerio de Relaciones Exteriores, vía web, para lograr apostillar un documento para su presentación en el exterior.



El documento a apostillar, emitido por otro organismo público, ha perdido vigencia y debo tramitarlo nuevamente.



Mientras tanto, el trámite en el exterior se encuentra detenido a la espera del documento apostillado y con prórrogas que pronto no serán posibles, acarreando graves problemas.



¿Es que por la pandemia nadie trabaja en esa oficina? ¿Cómo es posible que la Agenda esté permanentemente llena sin posibilidad de seleccionar una cita y que no se establezcan soluciones a este grave problema?