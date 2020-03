Este aporte sí lo pago con gusto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estos “dirigentes” del Pit Cnt que pretenden denostar a nuestro actual Presidente, son los mismos que le hicieron un homenaje al presidente Vázquez, que fue el que castigó a los trabajadores de todas las actividades y a los jubilados con el Impuesto a la Renta y con el IASS.



Esos impuestos no fueron por 2 meses sino durante 15 años y lo pagan todos los trabajadores que ganan más de $ 30.000 y no $ 80.000, como es el caso de esta contribución especial y solidaria.



En este caso además, sé qué destino tiene el dinero de mi aporte y por eso lo voy a pagar con gusto, porque va a ayudar al país (no al gobierno) a paliar en parte el “destrozo” que está provocando esta pandemia y no a tapar agujeros como los de Ancap, regasificadora, Pluna, etc.