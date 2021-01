¡Aplausos al GACH!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Comparto enteramente la carta publicada el pasado 22 de enero en esta página, bajo el título: "Asesores honorarios".



Agregaría: I) Convocar a un aplauso de toda la población a los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), por la invalorable tarea que están prestando a toda la sociedad Uruguaya.



Ese aplauso podría fijarse para un día concreto de la semana, descartaría que fuese todos los días para que (concentrado en un día solamente) tuviera la respuesta masiva de todos los uruguayos. Sugiero sea los días Lunes, a las 21 horas, por 5 minutos.



II) Ese aplauso significa la expresión amplia de gratitud hacia la generosidad de los integrantes del Grupo en brindar asesoramiento relevante para la mejor conducción de la pandemia, evitando contagios y lo peor: evitar muertes.



III) Dejo expresado que esos integrantes, no pueden (bajo ningún concepto) verse perjudicados por las decisiones que adopte el Gobierno de la Nación (mas aún, si no se adecuan totalmente a lo dictaminado por el GACH). Esas decisiones gubernamentales consideran otros aspectos importantes para la conducción del país, que pudieran no coincidir totalmente con lo aconsejado por el Grupo.



IV) Finalmente, entiendo que la prestación del asesoramiento en forma honoraria origina una pérdida de los integrantes del Grupo en varios aspectos, lo que merecería una condigna compensación (espiritual y/o material).



Cuando observamos el elevado gasto público (a través de varios gobiernos), me pregunto: ¿estos científicos trabajan gratis, al cabo de tanto tiempo y en funciones de alta responsabilidad? No es el dinero la única compensación a un reconocimiento, por ello promuevo un aplauso, los días lunes, a la hora 21, por espacio de 5 minutos.