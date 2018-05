Un asesinato que pudo evitarse



@|Esta carta la comencé a escribir el miércoles, sin encontrarle explicación a un nuevo asesinato, otro más… Pero en algún aspecto fue diferente y pese a que en éste mismo diario se escribió mucho, incluyendo un editorial que me hizo dudar en terminar esta columna, decidí continuar pues lleva un enfoque intentando salir del ámbito de “noticia policial”. La gentileza del Sr. Olivera (Pte. del Club de Golf del Cerro) me permitió reunir datos sobre Antony y poder explicar mis intenciones.



Asalto y asesinato en pleno barrio del Cerro, próximo a la fortaleza. Antony Macaris hubiera cumplido sus 19 años en mayo, 19 años que no fueron nada sencillos para él. Tuvo una infancia y pre adolescencia complicada, como la de muchos de los jóvenes de hoy en día, pero que pretenden la inclusión en nuestra sociedad recorriendo el buen camino. Según cuenta quien lo conoció y le dedicó muchas horas de su atención, el Presidente del Club de Golf del Cerro que supo ser su profesor, era un muchacho muy educado, a la “antigua”, de los que saludan y dejan su paso a los mayores, de los que se hacen querer e invitan a ayudarlo. Debido a la separación de sus padres vivió muchos años solo con su hermano, pero esto no lo amilanó para realizar sus estudios y se encontraba cursando el liceo. Su habilidad para la práctica del golf lo llevó hasta la Escuela Chimont dentro del Club del Cerro y ahí no sólo encontró contención sino que desarrolló su habilidad para el golf. Sus buenas actuaciones e inmejorable futuro, le permitieron acceder a una beca en el Club Punta Carretas. Pero eso no lo alejó de su barrio, sus amigos y de quienes supieron darle una mano en su vida. El martes fue asesinado a cambio de un simple morral que quizá ahora esté tirado en algún baldío.



Las explicaciones de las autoridades no conformarán a nadie; sociedad violenta, educación, drogas, narcotráfico y otras yerbas. Quienes lo mataron pertenecen “a la pesada”, los taxis no entran en la noche, es un barrio “caliente”, etc. Pero si todos sabemos esto, ¿por qué no hacen nada? Los vecinos saben donde están las bocas, saben quiénes son los pesados, saben quienes son los narcos, y ¿entonces?, ¿la policía no sabe?

Jóvenes como Antony debe haber muchos, muchos más que quienes lo mataron, centros de inclusión como los del Club de Golf del Cerro debe haber más que bocas de venta de droga, por suerte, pero poco se hace para colaborar con ellos. Y no sólo me refiero al Ministerio del Interior, responsable del accionar policial, sino también a la justicia, fiscales y jueces que ahora participan de “acuerdos” con los delincuentes dadas las ventajas para ellos en el nuevo Código del Proceso Penal. El Fiscal de Corte ahora propone eliminar parte de los fueros parlamentarios; yo propondría acelerar la eliminación de beneficios para los reincidentes pues seguramente cuando encuentren a los asesinos de Antony, si los encuentran, cuenten con un profuso historial.



La muerte de Antony no fue un ajuste de cuentas, tampoco pertenecía a ninguna banda, fue una víctima de la inoperancia de las autoridades actuales, de todos los partidos, que no terminan de entender que la actual política contra la delincuencia y las leyes vigentes permiten que cosas como estas sucedan y, lamentablemente, seguirán sucediendo.