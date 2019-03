Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Creo que debemos apresurarnos en comunicarnos con la Real Academia para que inserten en la lengua española la palabra “antichorros”, que fue pronunciada por una ciudadana de nuestro país; es más, no debe existir en ningún idioma universal.



Si alguno no lo entiende es alguien que está contra los delincuentes. Capaz que pueda entrar en el Guiness. Esto ocurre a 30 minutos de la Plaza Libertad, no en países como Brasil, Argentina, México, como ejemplo de países muy grandes.



Espero un reconocimiento al Sr. Gustavo Leal que hasta ahora no se ha producido.



Gustavo, no te expongas tanto, necesitamos muchos como vos.