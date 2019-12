"No al anti sindicalismo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Con relación al correo remitido el domingo 15 de los corrientes, por quien se individualiza con la C.I. 949.675-7, me permito comentar que lo expresado por el colaborador en lo que denomina como medida número 2, al proponer al próximo gobierno la necesidad de obligar a los sindicatos a solicitar la Personalidad Jurídica "como se le exige a toda asociación o club", no se ajusta a derecho; ya que las Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro no están obligadas a constituirse en Personas Jurídicas para cumplir sus fines.



Eso sí, habiendo presentado la solicitud y otorgada por Resolución del Poder Ejecutivo, se constituyen como sujetos capaces de derechos y obligaciones (al igual que las personas físicas) y obtienen ventajas de actuación de rango práctico. Las normas que las tratan son el art. 21 del Código Civil y el Decreto Ley 15.089 que dispone ciertos controles sobre las que han obtenido la Personería.



La Constitución preceptúa en su art. 57, que la Ley promoverá la organización de sindicatos... “dictando normas para reconocerles personería jurídica”, pero sin disponer su obligatoriedad. Y es en el inciso tercero del mismo artículo, al declarar la huelga como un derecho gremial, que el constituyente decide ser imperativo, disponiendo que se reglamentará su ejercicio y efectividad, esto es, que se deberá reglamentar, teniendo en cuenta tal derecho.