Si Antel crece, crecemos todos

@|No es ninguna novedad que un sindicato, principalmente estatal, asuma una actitud negacionista ante cualquier cambio, y Sutel no es la excepción.



Su postura derrotista es indignante. Regala los puntos antes de jugar el partido.



Sus argumentos son pesimistas y no tienen un contenido de peso. No les importa para nada los beneficios que les aporta a los usuarios la portabilidad numérica, sobre todo a quienes trabajan con su número de celular.



Como de costumbre, esto los lleva a buscar el apoyo desde lo emocional, acudiendo a las gastadas consignas de: “la defensa de las empresas estatales”, pasando por “Antel es nuestra” y una sarta de bla, bla, bla…



Es que, ¿no se les ocurre asumir el reto? ¿por qué afirmar que Antel va a perder la mayoría de sus clientes? ¿Por qué no tomar esto como una oportunidad para incrementar su participación en el mercado?



Es una empresa muy importante y con fortalezas para asumir la competencia. Me consta la entrega de la mayoría de sus trabajadores.



Por supuesto que esto significaría aportar un mayor compromiso individual y de equipo, incrementando la creatividad y aplicando el mayor de los esfuerzos para atraer a nuevos clientes.



Pero (siempre hay un pero que lo explica todo), esto significa que el sindicato debe salir de su zona de confort, porque los compromete a reclamar este aporte a sus compañeros y no sólo a la empresa, como de costumbre.



Es una muestra más que muchos sindicatos no son representativos de la mayoría de sus trabajadores que se esfuerzan, día tras día, por el crecimiento de su fuente laboral, conscientes de que esto es la mayor defensa de sus puestos de trabajo.