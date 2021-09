El Antel Arena y la JUTEP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La semana pasada se dieron dos acontecimientos políticos que no se pueden dejar pasar.



Uno, es la descalificación que hace la Sra. Cosse sobre la empresa que hizo la auditoría entregada a la JUTEP.



Y para descalificarla, como hacen tantos frentistas, dice que esa empresa es de un herrerista. ¿Cuál es el problema? Sin entrar a defender, le informo que en el año 1945, los norteamericanos querían instalar en Uruguay una base militar y el Dr. Luis Alberto de Herrera se opuso a que eso aconteciera. Sin embargo, el Partido Comunista que la Ing. Cosse integra, estaba a favor.



¿Cómo se entiende esto?



Lo que la JUTEP informó ayer era conocido. Cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta que la obra costó casi cuatro veces más. ¿Qué pasó? Ya lo sabemos, pero dejemos que lo diga quien corresponde.



El otro suceso es sobre Raúl Sendic, que enterado de que ANCAP supuestamente hará un negocio con otra empresa en el ramo del portland (para así poder evitar seguir perdiendo plata; plata que fue el propio Raulito que hizo perder al ente), exige que hay que ser transparente y sin secretismos.



Parece mentira que la persona que cometió el mayor despilfarro en un ente monopólico, que le sigue costando a los uruguayos una enormidad, haga semejantes declaraciones.



¡Como el Uruguay no hay! ¡País generoso! Si habrá libertad que tanto la “reina del Arena” como el ex vicepresidente hacen esos comentarios...



¡Gracias a Dios que tenemos el gobierno presidido por el Dr. Lacalle Pou! Bien podemos decir: “Luisito no te mueras nunca”.