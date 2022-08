Antel Arena: irresponsabilidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Se concretó la primera comparecencia en carácter de “indagada” de la Sra. Carolina Cosse ante la Justicia, dentro del proceso iniciado en relación a las irregularidades detectadas (“apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa”) en torno al proceso de construcción del “Antel Arena” bajo la Presidencia de la mencionada figura política.



La mayoría de las declaraciones que se hicieron públicas son de absoluta irresponsabilidad de su parte y de una falta de sentido de rendición de cuentas frente a la ciudadanía, queriendo ponerse en el papel de “víctima inocente”. Entre ellas, algunas de las principales que se le atribuyen refieren a:



- No vio el presupuesto que llevó el costo total a US$ 120 millones pero que “debe estar”.



- Los US$ 40 millones se referían a la obra civil exclusivamente.



- Pretendió sostener que sí se había calculado un retorno anual en términos de rentabilidad del orden de los US$ 12 millones.



- Derivó las responsabilidades por todo el proceso a “los servicios” de la empresa.



- Según ella, no era su rol como presidente del organismo verificar si se cotejaron dos o tres proveedores para cada compra, indicando que la empresa estaba habilitada para hacer compras directas.



- En más de una ocasión señaló que “ella había estado hasta 2015”, queriendo “zafar” de las responsabilidades propias y de la gestión llevada a cabo al respecto.



- Atribuyó intencionalidad política a los profesionales que llevaron a cabo un análisis de los hechos denunciados, procurando descalificar y hablando de una “pseudo auditoría”.



La realidad dice que no existió ningún estudio serio de factibilidad económico-financiera del proyecto; que no se controló el uso de recursos; que se generaron apartamientos de normas vigentes; que la rentabilidad del “Antel Arena” es negativa; que el valor actual del emprendimiento sería absolutamente irrisorio en relación a los desembolsos incurridos.



En una empresa privada una persona a nivel de dirección o gerencial que hubiese incurrido en un accionar similar habría sido despedida inmediatamente, reclamándosele la compensación económica de los perjuicios acarreados.



Es imprescindible generar un marco legal a futuro que haga responsables en todos los planos, incluyendo el patrimonial o económico, a los políticos que dirigen empresas públicas por los resultados de su gestión.



Al término de su mandato en la Intendencia seguramente utilizará argumentos similares a los aquí expuestos para procurar justificar la ineficiencia y el despilfarro en el uso de los recursos departamentales. ¡Y se postula como potencial candidata a la Presidencia del país...!