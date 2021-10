Antel Arena comparativo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sentí el deber, como ciudadano que paga sus impuestos, de escribir para quejarme del atropello que se dio durante la construcción del Antel Arena.



Compras directas sin respetar el TOCAF, en lugar de licitaciones serias, no respetar las observaciones del Tribunal de Cuentas y no me cabe duda alguna de que hubo acciones que si no se pueden tildar de corrupción, que me expliquen de cómo se las debe catalogar.



En Brasil, para la Copa Mundial de Fútbol 2014, se hicieron trabajos de modernización/construcción de 12 estadios.



Con los valores en moneda R$ reales convertidos a USD dólares americanos al tipo de cambio de la época R$ 2,74 = USD 1,00, los estadios que tuvieron más sobreprecios o llamemos desviaciones fueron los de Porto Alegre con 211%, Curitiba con 159%, Sao Paulo con 146%, todo relacionado al precio estimado en 2010 y ajustado al IPCA en 2014.



En 2016, la constructora brasileña Andrade Gutierrez admitió la existencia de un cártel para conseguir las obras de estadios del Mundial de Fútbol 2014, en una nueva revelación sobre el alcance de la corrupción en la mayor economía latinoamericana.



Pero la existencia de un cártel de empresas constructoras, es para hacer lobby con el gobierno, o sea que para bailar se necesitan al menos dos.

Estas investigaciones en el país vecino, derivaron en que se avanzara en las investigaciones sobre el "Lava Jato", donde hubo ejecutivos de empresas constructoras que fueron presos. Y no olvidemos que el ex presidente Lula también fue preso.



Ahora vamos por el Antel Arena y lo que sucedió en Uruguay, tomando en cuenta la estimación de costos iniciales de aproximadamente USD 40 millones y el costo final que se ha declarado de aproximadamente USD 118 millones. Los tomadores de decisiones tendrían que responder por qué se gastó 3 veces lo estimado, o sea casi un 300%. En Uruguay le ganamos a Brasil en crear sobreprecios en obras, con un solo edificio. Antel logró un sobreprecio mayor en porcentaje, que los brasileños intentando con 12 grandes obras.



Donde Uruguay sí perdió es en cristalinidad y justicia.



Me gustaría ver investigaciones a fondo y con responsables que paguen ante la justicia, porque lo que hicieron con los abusos del Antel Arena lo tiene que pagar Juan Pueblo.



Y ahora tenemos a uno de los mayores responsables al frente de la IMM, que pretende hacer peatonal toda la Ciudad Vieja, en contra de la voluntad de los vecinos de la zona.



Sra. Ing. Cosse, si no tiene mejores ideas, ahorre y baje los impuestos o arregle las calles en los barrios y no sólo en las avenidas. Juan Pueblo no es tonto, y juzga a su manera.