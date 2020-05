Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Según la compañía su misión es: “Brindar servicios de comunicaciones satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes de forma eficiente y con calidad contribuyendo al desarrollo del país y el bienestar de la sociedad”.

Su visión: “Ser el motor tecnológico de la sociedad del conocimiento, empresa líder de comunicaciones en Uruguay y referente en la región”. Al leer la nota: “El Antel Arena costó US$ 100: y está valuado en 40” (El País sábado 23 de mayo 2020), uno se pregunta si la construcción de dicho estadio es parte de la misión y visión de Antel. No creo.



Hace años que vengo solicitando un mejor servicio de Internet, específicamente el de fibra óptica porque el actual es obsoleto, lento y en ocasiones poco confiable.



Hasta el día de la fecha mi reclamo no ha sido atendido. De lo que concluyo que mi satisfacción y expectativa como cliente, en contar con un servicio de Internet de tecnología avanzada, no es prioridad sobre la construcción de un estadio, y aparentemente, no forma parte de la misión y visión de la compañía líder de comunicaciones en Uruguay y referente en la región.



Lástima, y espero estar equivocado.