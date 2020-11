100 años en Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Allá por el año 1920, mi suegro llegó en barco a Punta del Este con toda su familia, cuando Gorlero era aún de arena y se enamoró de su gente, de sus playas, del azul del cielo, los pinares, los atardeceres.



Pasaron los años y desde hace 50 heredamos una hermosa casa que tiene 78 años de vida y está impecable; y desde entonces, es en ella que pasamos nuestras vacaciones sin faltar un solo verano...



Somos la cuarta generación y formamos parte del 75% de la población de propietarios que todos los años pagamos puntualmente nuestros impuestos.



¡Pero este año no podemos ir, no nos dan permiso porque no somos residentes!



¿Les parece justo?