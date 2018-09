100 años El Pais

Una vida juntos



No quiero dejar pasar la fecha de sus 100 años, porque siento profunda admiración por un diario, que fue fuente de inspiración para el disfrute de la lectura.



Tengo 72 años, vivía en Juan González, una localidad a veinte km de la ciudad de Carmelo, depto. de Colonia. Aún no teníamos luz eléctrica, pero fui de muy pequeña a la escuela porque mi madre era maestra en esa localidad (Escuela N° 58). Así que cuando la empresa de ómnibus (Touriño Hnos.) tiraba el diario “El Pais” a las 5 hs de la tarde, yo lo recogía.

Mis padres recibían el diario todos los días y lo doblaban como un sobre, quedando al medio “El Pais”, por eso un día cuando yo no tenía ni 4 años leí por primera vez y de corrido: El Pais. Era única hija así que fue todo un evento.



Nunca en mi vida sentí tanta alegría, por eso de ahí en más leía todo los días, todo el diario. No solo las historietas; “María de Oro”, “Mandrake”, “Cero Pelo”, etc., leía todo, era una manera de sentirme cerca de todos los uruguayos. Ahí me di cuenta de que era protagonista a la distancia de un mundo mágico.



Gracias Diario “El Pais”, me siento orgullosa cuando los canales de noticias de la televisión dicen; “noticia del diario El Pais”. Y ahí todos sabemos y tenemos la certeza que la noticia es fidedigna.



Deseo que sigan el camino de la prosperidad y las más infinitas felicitaciones a los que están y un recuerdo con todo respeto y cariño a los que no están.



Quiero decirles que recibíamos El Pais porque mi padre Hugo Rovira Arrascaeta era Blanco Independiente y disfrutaba mucho con él; lo recibió 50 años todos los días hasta que falleció.