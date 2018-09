100 años El Pais

A lo largo de 100 años El País ha sido un claro interlocutor entre los sucesos del Uruguay, del mundo y sus lectores. Que hoy este cumpliendo un siglo y siga siendo una referencia de actualidad significa que quienes lo leemos día a día confiamos en su trabajo que, siendo el cuarto poder, es importante para comprender el mundo en que estamos parados en estos momentos.



Eso es relevante para proyectar el país que queremos en el futuro y que seguramente le dejemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.

Este país que tanto queremos hoy es una orquesta donde cada uno toca a su propio ritmo, donde termina siendo todo un gran ruido. Ruido terminan siendo las candidaturas, ruido termina siendo Manini Ríos, ruido termina siendo la economía y ruido termina siendo los mas radicales (esos que han logrado copar el partido de gobierno), mientras el director de la orquesta Tabaré los mira a todos sin hacer un movimiento.



Han pasado los mejores años para la región, y si bien se ha podido aprovechar algo, se ha perdido la gran oportunidad de hacer grandes cambios en la base para permitir no volver atrás, pero la ideología no les permitió ver la realidad.



Muchos países en menos de 100 años han logrado pasarnos en muchos ámbitos, Uruguay lo puede lograr, pero es claro que el camino no es otro que el de la “libertad”.



Esperemos sigan escribiendo estos próximos 100 años una nueva época virtuosa para el Uruguay y su gente.