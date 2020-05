15 años por 15 días

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Que paradójico es que los dichos del Frente Amplio por 15 años, no llegaron a durar 15 días, sin ser desenmascarados.



Paradoja que cayó estrepitosamente con el surgimiento de la primera crisis financiera global que justamente se dio días después del cambio de gobierno; crisis que además casi no nos ha tocado, siendo la coyuntura actual netamente interna y derivada de las gestiones de los gobiernos del Frente Amplio.



La realidad rápidamente se desenmascaró con la necesidad de más de 300 mil asistencias del Mides, más de 120 mil personas en seguro de desempleo, y cientos de empresas (de las pocas que quedaban) cerradas o al borde del cierre, ni contar las terribles decisiones que se hicieron públicas (a modo de ejemplo el descarte de material médico indispensable o gastos en baños millonarios en el Ministerio del Interior).



No es necesario retrotraernos a frases como “educación, educación, y más educación” o que “prácticamente se eliminó la indigencia”, cuyo recuerdo hoy parece extraído de un show de stand up; sino basta con apreciar la realidad falsa que se nos vendía en épocas de elecciones, realidad que hoy le cuesta creer hasta al más ferviente fanático del Frente Amplio, quienes en aquel momento parecían hablar de Nueva York cuando se referían a Montevideo…



Por suerte hoy tenemos el gobierno que tenemos, cuesta imaginarnos a otras autoridades enfrentando la situación actual (con un Salinas excepcional, un Larrañaga poniendo orden, un Talvi merecedor de reconocimientos internacionales, y con un Presidente que le importa y da la cara –cosa que hace 15 años no pasaba en este país-).



La forma excepcional que se viene llevando la coyuntura nos permitirá –de efectuarse estratégicas correcciones- seguir adelante, pero sobre todo, permitirá aprovechar la nueva situación que esperemos se muestre en menos de un mes y que podrá catapultar nuestra destrozada economía a pesar de la herencia escondida y también del déficit hídrico que se encuentra provocando perjuicios de entidad para nuestro agro.



Lamento que la oposición, en la desesperación por aparecer en los medios de comunicación, no aproveche la oportunidad de rearmarse y aprender de sus errores, puesto que han reflotado su estrategia del 2002, donde plantean cuestiones accesorias, claramente inverosímiles o inaplicables, solicitando impuestos a actividades que ellos nunca pensaron gravar (paradójicamente tampoco piden gravar el capital internacional que ellos mismos han exonerado de todos los impuestos –Botnia-); o incluso haciendo renuncias masivas de su personal de confianza (demostrando que priorizan su ideal político por sobre el Servicio Público –lo que es intolerable-) y varias medidas que dado el shock de realidad que ha tenido el Pueblo lejos de sumar terminan restándoles votos.



En fin, ¡arriba Uruguay! ¡Por 15 años más!